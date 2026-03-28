Bağcılar\'da Bina Çatısı Çöktü

Bağcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında meydana gelen kısmi çökme nedeniyle düşen parçalar, park halindeki iki araca zarar verdi.

Yavuz Selim Mahallesi 1081 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi çökme oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Bina tedbir amacıyla boşaltılırken ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Binanın önünde park halinde bulunan bir hafif ticari araç ile otomobil zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin binadaki çalışmaları sürüyor.