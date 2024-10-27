Bağcılar'da Bomba Düzenekli Yelek Bulundu

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Bağcılar'da, kiracısı iki hafta önce taşınan apartman dairesinde bomba düzeneği süsü verilmiş yelek bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 1548. Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında oturan Suriyeli aile, yaklaşık 2 hafta önce taşındı. Daire sahibi evde tadilat yaptırmak için ustaları çağırdı. Gelen işçiler, dairede çalıştıkları sırada bombaya benzeyen bir cisim gördü.

Ev sahibinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri binayı boşalttı. Yapılan incelemelerde, kumaştan yapılmış yelek içinde düzeneğe benzer bir yapının olduğu belirlendi.

Bomba imha uzmanı ekipler, yeleğin ceplerine plastik borular içinde taş ve hafriyat parçaları konulup kabloyla sarılarak bomba süsü verildiğini tespit etti.

Polis, malzemeleri alarak emniyete götürdü.

Mahalle sakini Mesut Çayır, AA muhabirine, 5 yıl boyunca burada Suriyeli bir ailenin oturduğunu söyledi. Çayır, ailenin 2 hafta önce taşındığını aktardı.