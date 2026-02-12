Bağcılar\'da İmalathanede Yangın

BAĞCILAR'da 4 katlı binanın en üst katındaki karton bardak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde zarar meydana geldi.

15 Temmuz Mahallesi 1481 Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki karton bardak imalathanesinde saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.