Bağcılar'da Motosiklet Hırsızlığı ve Kapkaç Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Bağcılar'da çaldıkları motosikletle kapkaç yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 Mart'ta Sancaktepe Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletin kapüşonlu 2 kişi tarafından çalındığını belirledi.
Bu kişilerin daha sonra çaldıkları motosikletle Fatih ve Demirkapı mahallelerinde yolda yürüyen kişilerin elindeki cep telefonlarını alıp kaçtıkları tespit edildi.
Kapkaç yapılan noktalardaki güvenlik kamera görüntülerini de izleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler T.Ş. ve A.Ç'yi Yavuzselim Mahallesi'nde yakaladı.
İncelemede, zanlıların şubat ayında 2 motosiklet daha çaldıkları ve bu motosikletleri kapalı otoparklarda tuttukları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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