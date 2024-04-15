Bağcılar'da, motosiklet kasklı şüphelinin sokakta oturan kişiyi tabancayla bacağından yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Sancaktepe Mahallesi 17. Sokak'ta bir apartmanın önünde oturan Ahmet F'ye yaklaşan motosiklet kasklı şüpheli tabancayla ateş etti.
Ahmet F. bacağından yaralanırken, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ahmet F. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Sağlık durumu iyi olan Ahmet F'nin ilk ifadesinde kimseyle bir husumeti olmadığını söylediği öğrenildi.
Kasklı şüphelinin kaldırımda yürürken tabancayla ateş edip uzaklaşması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da Motosiklet Kasklı Şüpheli Sokakta Kişiyi Yaraladı - Son Dakika
Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.
Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, Ferhat Bilen'in kullandığı hafif ticari araç dereye düştü. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu hayatını kaybetti. Sevim Demircioğlu ise tedavi altına alındı.
Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?