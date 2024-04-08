Bağcılar'da Tapu Tartışması Sonucu Çıkan Kavgada 1 Kişi Yaralandı

Konyaaltı Belediyesi Bayram Öncesi Önlemler Aldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçe sakinlerinin ve bölgeye tatile gelen vatandaşların huzurlu ve rahat bir bayram geçirebilmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi.