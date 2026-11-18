(ANKARA) - YENİ Parti PM üyesi Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ABD ve Avrupa ülkeleriyle iş birliği kapsamında Baf Hava Üssü ile Mari Deniz Üssü'nü askeri amaçlarla genişlettiğine dikkati çekerek, bu yapılanmanın Kıbrıs'ı bölgesel çatışmaların hedefi haline getirebileceği uyarısında bulundu. Bağcıoğlu, Türkiye'nin garantörlük hakları çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunması gerektiğini belirtti.

YENİ Parti PM üyesi Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kıbrıs Adası'nda askeri yapılanma ve uluslararası hukuk! GKRY'nin ABD ile iş birliği kapsamında Baf Hava Üssü'nü C-17 stratejik nakliye uçakları ile F-15 ve F-16 savaş uçakları için geliştirdiği, Mari Deniz Üssü'nü ise ABD, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin kullanımına yönelik genişlettiği bilgisi mevcuttur. Girit–Kıbrıs hattında oluşturulan askeri ve lojistik altyapı, Ada'nın bölgesel askeri harekatlardaki rolünü artırmaktadır. Kıbrıs Türk halkının iradesi ve Türkiye'nin garantörlük hakları göz ardı edilerek yürütülen bu askeri yapılanmalar, 1960 Kuruluş, Garanti ve İttifak Antlaşmaları ile uluslararası hukuk bakımından ciddi sorunlar doğurmaktadır.

Zaten bir ateş çemberine dönüşmüş bölgede, Kıbrıs Adası'nın üçüncü ülkelerin askeri harekatları için ileri üs ve lojistik merkez haline getirilmesi, Ada'yı bölgesel çatışmaların doğrudan hedefi haline getirebilir. Bu durum yalnızca Kıbrıs Türk halkının değil, Ada'da yaşayan herkesin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Türkiye, garantörlük hakları ve sorumlulukları çerçevesinde bu gelişmelerin hukuki, siyasi ve askeri sonuçlarını değerlendirmeli, KKTC'nin güvenliğini, Kıbrıs Türk halkının haklarını ve Doğu Akdeniz'deki milli menfaatlerini koruyacak gerekli girişimleri sürdürmelidir."