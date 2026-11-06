Bağcıoğlu, NAVTEX'te Fransız gemi rotasını Türkiye kıta sahanlığında gördü - Son Dakika
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Bağcıoğlu, NAVTEX'te Fransız gemi rotasını Türkiye kıta sahanlığında gördü

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Bağcıoğlu, NAVTEX\'te Fransız gemi rotasını Türkiye kıta sahanlığında gördü
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Bağcıoğlu, Fransız Abeille Marengo gemisi için Yunanistan'ın NAVTEX yayımladığını, rotanın bir bölümünün Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığında kaldığını belirtti. Deniz yetki alanlarındaki hakların korunması ve gelişmelerin dikkatle takip edileceğini söyledi.

(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Girit-Kıbrıs elektrik bağlantısı projesi kapsamında Fransız Abeille Marengo araştırma gemisinin faaliyetlerine ilişkin Yunanistan'ın NAVTEX yayımladığını, araştırma güzergahının bir bölümünün Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içerisinde kaldığıha dikkati çekerek, "Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerinin korunması konusunda izlenecek tutumu ve müteakip gelişmeleri dikkatle takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de dikkat çekici bir gelişme yaşandığını belirterek, "Uzun süredir gündeme getirdiğimiz Girit–Kıbrıs elektrik bağlantı projesi kapsamında, Fransız Abeille Marengo araştırma gemisinin faaliyetlerine ilişkin Yunanistan tarafından NAVTEX yayımlandı. 6 Kasım 2026–6 Mart 2027 tarihlerini kapsayan duyuru kapsamında geminin 7 Kasım'da Girit'ten hareket etmesi bekleniyor" dedi.

Bağcıoğlu, "NAVTEX haritasındaki araştırma güzergahının bir bölümü, Türkiye'nin 18 Mart 2020'de BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içerisinde kalıyor. Şu andan itibaren Dışişleri Bakanlığının yapacağı açıklamalar ve ilgili kurumlarımızın atacağı adımlar önem taşıyor. Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerinin korunması konusunda izlenecek tutumu ve müteakip gelişmeleri dikkatle takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
YunanistanPolitikaTürkiyeFransızNAVTEXGüncelDünyaSon Dakika

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