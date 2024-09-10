Bağdat'ta Patlama: 2 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bağdat'ta Patlama: 2 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta askeri kontrol noktasında motor taksi 'Tuk Tuk'a yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu patlama yaşandı. Patlama sonucu kontrol noktasında görevli bulunan 2 güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği iddia edildi.

10.09.2024 02:16
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta askeri kontrol noktasında motor taksi "Tuk Tuk"a yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu patlama yaşandı.

Irak yerel medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat'ın eş-Şule bölgesindeki bir askeri kontrol noktasına yaklaşan motor taksi tuk tuk'un içerisine yerleştirilen bomba patladı.

Patlama sonucu kontrol noktasında görevli bulunan 2 güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği iddia edildi.

Söz konusu patlamayla ilgili resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağdat'ta Patlama: 2 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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