Bağdat'ta Patlama: 2 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta askeri kontrol noktasında motor taksi "Tuk Tuk"a yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu patlama yaşandı.

Irak yerel medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat'ın eş-Şule bölgesindeki bir askeri kontrol noktasına yaklaşan motor taksi tuk tuk'un içerisine yerleştirilen bomba patladı.

Patlama sonucu kontrol noktasında görevli bulunan 2 güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği iddia edildi.

Söz konusu patlamayla ilgili resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.???????