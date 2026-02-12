Bağdat'ta Osmanlı Mutfağı: Sütlaç Tanıtımı - Son Dakika
Bağdat'ta Osmanlı Mutfağı: Sütlaç Tanıtımı

Bağdat\'ta Osmanlı Mutfağı: Sütlaç Tanıtımı
12.02.2026 14:26
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde sütlaç atölyesi düzenlendi, Türk mutfağı tanıtıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gastronomi etkinlikleri kapsamında, Osmanlı mutfağının geleneksel lezzetlerinden sütlaç tanıtımı yapıldı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen atölyede, merkezde eğitim gören öğrencilere sütlacın tarihçesi ve hazırlanışı hakkında bilgi verildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Bağdat Koordinatörü İbrahim Özbilgin, düzenledikleri yemek atölyesinde öğrencilere sütlacın tarihi ve yapımı hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Türk kültürü ve mutfağını tanıtmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini aktaran Özbilgin, Bağdat'taki programın ardından da farklı Türk yemek ve tatlılarını tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi öğrencisi Şems Cemal, etkinlik kapsamında düzenlenen sütlaç yapımı atölyesine katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cemal, bu tür etkinliklerin Türk mutfağı ile yemek ve tatlı kültürünü yakından tanımalarına katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA

Yunus Emre Türk, Gastronomi, Etkinlik, Osmanlı, Kültür, Güncel, Bağdat, Irak, Son Dakika

