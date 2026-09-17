Bağdat'ta Türkiye Vize Merkezi açıldı, günde 400-500 başvuru alınıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Türkiye Vize Merkezi için açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ve Irak Dışişleri Bakanlığı Komşu Ülkeler Dairesi Başkanı Büyükelçi Leys Azari'nin yanı sıra Bağdat'ta faaliyet gösteren Türk kurum temsilcileri ve vize şirketinin personeli katıldı.

Açılışın ardından AA muhabirine konuşan Büyükelçi İnan, Irak'taki Türkiye vize işlemlerinin yıllardır belirli şirketler tarafından yürütüldüğünü hatırlatarak, "Geçtiğimiz nisan ayından bu yana da 'VFS Global' adlı şirket, vize operasyonlarımızı Irak'ta 9 ofisle birlikte yürütüyor." dedi.

Bağdat'taki vize şirketinin açılışının nisan ayında yapılmasını istediklerini aktaran İnan, olumsuz bölgesel

gelişmelerin buna izin vermediğini söyledi.

İnan, vize hizmetinin Necef, Basra, Kerkük, Süleymaniye, Erbil ve Duhok gibi çeşitli kentlerinde verildiğini kaydetti.

VFS Global'in Bağdat'taki ofisinde 45 personelin görev yaptığını dile getiren İnan, günde 400 ila 500 vize başvurusu aldıklarını ifade etti.

Büyükelçi İnan, söz konusu vize başvurularının yaz aylarında 1000'li sayıları bulduğunu vurgulayarak "Ülkemize çok yoğun bir ilgi var. Biz de Iraklı dostlarımızı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.