Bağımlılıkla Mücadele İçin Yakakent'te Farkındalık Çalışması - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele İçin Yakakent'te Farkındalık Çalışması

Bağımlılıkla Mücadele İçin Yakakent\'te Farkındalık Çalışması
23.06.2026 10:43
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Samsun Valiliği ve Yeşilay, Yakakent'te bağımlılığa karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şubesi koordinasyonunda yürütülen "Bağımlılığa Karşı Sahadayız" projesi kapsamında Yakakent'te bilgilendirme çalışması yapıldı.

Programa, Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Yakakent Yeşilay İlçe Temsilcisi Cemre Erkol Bedir, kurum amirleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Proje kapsamında ilçe esnafı ziyaret edilerek bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Esnafa Yeşilay'ın çalışmaları ve YEDAM hizmetleri anlatılarak broşür dağıtıldı. Sağlık çalışanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliği ele alınırken, kurum amirlerine yönelik farkındalık eğitimi de düzenlendi.

Kaymakam Muhammed Sadi Taşyapan, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret ederek, gençleri ve toplumu her türlü bağımlılıktan korumanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Çalışmanın farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacağını belirten Taşyapan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ise çocukların ve gençlerin sağlıklı, üretken ve bağımlılıklardan uzak bireyler olarak yetişmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, Yeşilay ile yürütülen çalışmaları önemsediklerini ve destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek önleyici çalışmaların önemine dikkat çekti. İlçeleri ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf, kamu kurumları ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Güneş, desteklerinden dolayı Kaymakam Muhammed Sadi Taşyapan'a, Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu'ya ve paydaş kurumlara teşekkür etti.

Yakakent Yeşilay İlçe Temsilcisi Cemre Erkol Bedir de bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın en etkili yollarından birinin vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak olduğunu belirterek, çalışmaların ilçede kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadele İçin Yakakent'te Farkındalık Çalışması - Son Dakika

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