Bağımlılıkla Mücadele Konferansı Kırklareli'nde

Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele Konferansı gerçekleştirildi.
Ülkü Ocakları Başkanlığınca, İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğinde görevli komiser Teoman Doğu tarafından katılımcılara bağımlılıkla ilgili bilgi verildi.
Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Yücepur, bağımlılık konusunda tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Yücepur, gençlerin bağımlılıklardan uzak durması için gayret edeceklerini vurguladı.
