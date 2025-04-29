Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Açıldı

Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Açıldı

Ankara'da, Altındağ Belediyesi tarafından bağımlılıkla mücadele merkezi hizmete açıldı.

29.04.2025 19:08
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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, " Türkiye'de AK Parti belediyeciliğinin marka isimlerinden birisi olan Sayın Veysel Tiryaki, bugün Ankara'da bir ilki gerçekleştirerek bağımlılıkla mücadele merkezini açıyor." ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediyesince, madde, alkol, tütün ve teknoloji bağımlılığı gibi sorunlar yaşayanlar ile yakınlarına ücretsiz danışmanlık ve psikososyal destek sunmak amacıyla restore edilen Hayata Sarıl Danışmanlık Merkezi, Bostancık Caddesi'nde açıldı.

Açılışa İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karaloğlu, açılışa katılan vatandaşlara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Münir Karaloğlu, "Türkiye'de AK Parti belediyeciliğinin marka isimlerinden birisi olan Sayın Veysel Tiryaki, bugün Ankara'da bir ilki gerçekleştirerek bağımlılıkla mücadele merkezini açıyor. Ben kendisini ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum." dedi.

İçişleri Bakanlığının uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını anlatan Karaloğlu, Haziran 2023'ten bugüne kadar operasyonlar sonucu 200 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

"Yüzde 75'in üzerinde başarı sağladık"

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki de konuşmasında bu yıl geçmişte olduğu gibi birçok açılış yapacaklarını belirtti.

Altındağ'ı hak ettiği yere taşımak için belediye bütçesini hizmet odaklı yatırımlarla değerlendireceklerini belirten Tiryaki, son yıllarda Türkiye için giderek daha büyük bir sorun haline gelen bağımlılıkla mücadele amacıyla yeni bir merkez açtıklarını vurguladı.

Tiryaki, "Geçmiş yıllarda, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili bakanlıklarla bu alanda çok güzel çalışmalar yaptık. Bu konuda yalnızca bizim değil, tüm ilgililerin tahminlerinin ötesinde bir başarı elde etmiştik. Maalesef artık bağımlılık sadece madde bağımlılığıyla sınırlı değil; kumar, teknoloji, alkol gibi birçok farklı türü ortaya çıktı ve bu durumun yaşı 12'lere kadar düştü. Bu nedenle, 12 yaş ve üzeri bireyler için bağımlılıkla mücadele merkezimizi burada açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tiryaki, bu merkezle çok sayıda ailenin derdine derman olacaklarına inandıklarını belirterek, geçmiş dönemde bağımlılıkla mücadelede yüzde 75'in üzerinde başarı sağladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi. Hayata Sarıl Danışmanlık Merkezi'nde 12 yaş üstü bireyler, ücretsiz danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek.

Kaynak: AA

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