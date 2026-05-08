Bağımsız Nefes Etkinliği Canik\'te

08.05.2026 10:25
Samsun'un Canik ilçesinde sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele için etkinlik düzenlendi.

Samsun'un Canik ilçesinde "Köklerden Geleceğe Bağımsız Nefes" etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Uludağ Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerde sağlıklı yaşam bilinci oluşturulması, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık kazandırılması ve sosyal sorumluluk anlayışının geliştirilmesi amaçlandı.

Etkinlik kapsamında Yeşilay ve Kızılay tarafından öğrencilere bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Okul bahçesinde oluşturulan etkinlik alanlarında yüz boyama, eğitsel oyunlar, sportif faaliyetler ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

Türk Kızılay tarafından kurulan kan bağış alanında, kan bağışının önemine dikkat çekildi.

Programa, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Yetik, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Kızılay ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.

Kaynak: AA

