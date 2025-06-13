Bağımsızlık Günü Kutlaması İleri Tarihe Ertelendi

(ANKARA) - ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, "ABD İstanbul Başkonsolosluğu, bölgedeki gelişmelerin ciddiyetini göz önünde bulundurarak bu akşam yapılacak Bağımsızlık Günü kutlamasını ileriki bir tarihe ertelemeye karar vermiştir. Durumun vahametine saygı göstermenin önemli olduğunu, şu anda bir kutlamaya ev sahipliği yapmanın uygun olmayacağını düşünmekteyiz" açıklamasını yaptı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, bugün akşam yapılacak ABD Bağımsızlık Günü kutlamasını bölgedeki gelişmeler nedeniyle erteledi. Başkonsolosluğun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"ABD İstanbul Başkonsolosluğu, bölgedeki gelişmelerin ciddiyetini göz önünde bulundurarak bu akşam yapılacak Bağımsızlık Günü kutlamasını ileriki bir tarihe ertelemeye karar vermiştir. Durumun vahametine saygı göstermenin önemli olduğunu, şu anda bir kutlamaya ev sahipliği yapmanın uygun olmayacağını düşünmekteyiz. Tüm konuklarımıza ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği ile sürdürdükleri ortaklık ve iş birliği için teşekkürlerimizi sunarız. Etkinlik sürecini birlikte yönetirken misafirlerimizin ve personelimizin anlayışı ve iş birliği için minnettar olduğumuzu ifade etmek isteriz."