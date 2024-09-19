Bağış\'a Veda Etkinliği

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Pakistan ve Kosova'nın Prag büyükelçilikleri, görev süresini tamamlayan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış için veda etkinliği düzenledi.

Pakistan ve Kosova ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe eski Çekya Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Pakistan'ın Prag Büyükelçisi Ayesha Ali ve Kosova'nın Prag Büyükelçisi Albesjana Iberhysaj Kapitaj'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Klaus, Bağış'ın görev süresi boyunca Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilere katkı sağlayacak çalışmalar yaptığını ve dış ticaret hacminin artması için faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Ev sahibi büyükelçiler Ali ve Kapitaj da Bağış'a yapıcı yaklaşımı ve yardımseverliği için teşekkür etti.

Bağış ise Çekya'da çok güzel dostluklar kurduğunu ve Prag'dan çok güzel anılarla ayrılacağını söyledi.