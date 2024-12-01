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Ömer Faruk Sorak, Benhur Güzeler ve Berkin Kaya ortak yapımcılığında, Onur Tuna, Belçim Bilgin ve Timur Acar'ın rol aldığı "Bağlantı Hatası" filminin çekimleri tamamlandı.

Yapımı Böcek Films ve B&G Film'e ait olan filmin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosuna Ali Kobanbay imza attı.

Film, okulda zorbalığa uğrayan gençlerin yaşanan duruma dijital dünyada karşılık vermesiyle olayların başka yöne evrilmesi ve zorbalıkla mücadelelerini konu alıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan oyuncu Timur Acar, filmde "Tayfun" karakterine hayat verdiğini belirterek, "Tayfun ticaret kısmındaki ilişkilerini kurabilmiş birazcık daha günümüzün adamı. Oğluyla olan ilişkisinde de birazcık hataları olan bir baba. Aslında farkına varıp bunu gidermeye çalışıyor." dedi.

Çekim sürecinin genelde okulda geçtiğine değinen Acar, "Teknolojinin hayatımıza girmesiyle yaşadığımız zorlukları sahne öncesinde konuşuyorduk. Bizim zamanımıza gidiyorduk ve filmde gençlerin zamanına geliyoruz. Onlar çok ayrı bir zamanın içinde doğdular. Günümüz sorununu irdeleyen konularla da bu filmi çektiğimiz için, bizim için de aslında bir terapi gibi geçti süreç diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Birçok insanın kendinden bir parça bulabileceği bir hikaye"

Oyuncu Onur Tuna ise Gökçen Usta'yı duyduktan ve hikayeyi okuduktan sonra "projede yer almalıyım" diye düşündüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Film, derdi olan bir hikaye. Zorbalığın ailede başlayıp daha sonra sokakta çocuklarımızla nasıl buluştuğunu, bunların efektif olarak onların hayatlarına nasıl etki ettiğini işliyoruz. Bu da oyuncu için bence güzel bir anlatım. İçinde olmak istedim. 17 yaşında kızı olan bir babayı canlandırıyorum. İyi bir baba olmaya çalışırken, aslında toksik olmaktan kaçamayan bir baba. Günümüzde de birçok insanın kendinden bir parça bulabileceği bir hikaye."

Oyuncu Belçim Bilgin ise genç bir kızı olan bir anneye hayat verdiğini ve Gökçen Usta'nın daha önce ilk dizisinde, şimdi de ilk sinema filminde beraber çalışmalarının anlamlı olduğunu söyledi.

Filmde canlandırdığı "Merve" karakterine dair, "Derinden baktığımda aslında ben Merve'yi böyle filmin sonuna kadar derin bir uykuda gibi düşünüyorum. Sistemin aslında aynılaştırdığı tempoda kendine hiç dönüp başka bir yerden bakma fırsatı bulamamış. Kendi ruhuna, özüne çok zaman ayıramamış bir kadın olduğunu düşünüyorum. Zorbalık hikayesi anlatırken, aslında ağaç ve meyve meselesi gibi kökler nasıl olursa çocuklar da ona göre yetişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgin, kendi hayatında da zorbalıkla karşılaştığını, şimdi ise oğlu Rodin aracılığıyla çevresinde denk geldiği bir sürü hikayeye şahitlik ettiğini ve bu konunun konuşulmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Pandemide gençlerin dijital dünyayla ilişkilerini daha da çok fark ettik"

Filmin yapımcılarından Ömer Faruk Sorak ise kızının okulundaki zorbalıkları anlattığını ve bu konuda anne babaların rolünün çok büyük olduğunu ifade ederek, "Pandemi süreci yaşadık. O sürede birbirimizi daha iyi anladık. Onların dünyasına daha çok girdik. Çünkü bizim de dijital ortamdan başka iletişim şansımız yoktu. Onların dijital dünyayla olan ilişkilerini o zaman daha da çok fark ettik. Derinsu'ya dedim ki, 'madem ki her şey senin bu bana anlattıklarınla başladı ve tetiklendi o zaman sana da rol düşüyor'. Bu filmde oyuncu arkadaşlarıyla birlikte rol alıyorlar." şeklinde konuştu.

"Bağlantı Hatası" filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Çağdaş Onur Öztürk, Utku Coşkun, Kubilay Tunçer, Ali Barkın, Oğulcan Çiftçioğlu, Bensu Uğur, Derinsu Sorak, Arda Adil Görgen, Doğa Özüm, Denizali Cankorur, Şebnem Schaefer, Doris Hofer, Gökhan Ünal, Volkan Çolpan, Ayşe Melike Çerçi, Seyhan Öz ve Murat Serezli yer alıyor.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Özel bir okulda zorbalıkla karşı karşıya kalan bir grup genç, sosyal medya aracılığıyla adalet arayışına çıkarlar. Ancak dijital dünyada kazandıkları zafer gerçek dünyada ağır bedellerle sonuçlanır. Sosyal medya, akran zorbalığı, kuşak çatışması, kimlik arayışı ve güç dengelerinin ön planda olduğu lise hikayesi anlatılıyor."