Bağlar'da gece yürüyüşü yapan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Mutlu esnafla sohbet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, saha çalışmaları kapsamında Bağlar ilçesinde gece saatlerinde yürüyüş yaptı. Nükhet Coşkun Caddesi ve çevresindeki sokaklarda esnaf ve ilçe sakinleriyle sohbet eden Mutlu, görüş ve talepleri dinledi.
DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Bağlar'da gece saatlerinde yürüyüş yaparak esnaf ve ilçe sakinleriyle sohbet etti.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, saha çalışmaları kapsamında Bağlar ilçesinde Nükhet Coşkun Caddesi ve çevresindeki sokaklarda yürüdü. Mutlu, yürüyüş sırasında karşılaştığı esnaf ve ilçe sakinleriyle bir süre sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi.
Kaynak: DHA
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