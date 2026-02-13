Bağyolu Barajı Taştı - Son Dakika
Bağyolu Barajı Taştı

13.02.2026 09:39
Manisa'da aşırı yağışlar sonucu Bağyolu Barajı taştı, vatandaşlar su salımını izlemek için toplandı.

MANİSA'da aşırı yağışlar nedeniyle Yunusemre ilçesindeki Bağyolu Barajı taştı. Barajdan kontrollü su salımı yapılırken, o anları görmek isteyenler bölgeye akın etti.

Kent genelinde etkili olan sağanak, kuruma noktasına gelen baraj ve su kaynaklarını yeniden doldurdu. 2015 yılında hizmete açılan, 31 metre yüksekliğe ve 6 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olan, 3 bin 410 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet veren Yunusemre ilçesindeki Bağyolu Barajı, ilk kez taştı. Barajda kontrollü şekilde su salımı yapıldı.

BARAJDA ÖNLEM

Su salımını izlemek isteyenler, baraj çevresinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, vatandaşları su kenarına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Merkez Keçiliköy Mahallesi'nde yaşayan Kerem Güzel (35), barajın dolu halini ilk kez gördüklerini belirtip, "Manisa'da yaşıyorum. Uzun yıllardır buradayız. Barajın yapıldığı yıllarda su seviyesi çok düşüktü. Şimdi bu görüntüyü görünce çok mutlu olduk. Özellikle balık tutmaya geliyoruz. Bu güzelliği görmek bizi sevindirdi" dedi.

'SUYA YAKLAŞTIKLARINDA ANONS YAPIYORUZ'

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da 17 ilçede ekiplerin hazır bulunduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız su kenarına yaklaştığı için araçlarımızla anons yapıyoruz. Olası kayma, toprak kayması ya da boğulma gibi risklere karşı uyarılarda bulunuyoruz. 112 ve diğer ihbar hatlarına gelen çağrılara ekiplerimiz hızlı şekilde müdahale ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Manisa, Güncel, Son Dakika

