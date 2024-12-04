Bahar Bayramı UNESCO'ya Eklendi - Son Dakika
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Bahar Bayramı UNESCO'ya Eklendi

Çin'in Bahar Bayramı, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildi.

04.12.2024 19:17
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Çin'in geleneksel Ay takvimine göre yeni yılı kutladığı Bahar Bayramı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne eklendi.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da düzenlenen 19. oturumunda, "Çin halkının geleneksel yeni yılı kutladığı toplumsal pratikleri içeren Bahar Bayramı"nı listeye eklediğini bildirdi.

Ay Yeni Yılı olarak da bilinen "Bahar Bayramı" (Çuncie), Çinlilerin 12 hayvanlı geleneksel ay takvimine göre yeni yılı karşıladığı kutlamaları ifade ediyor.

Yeni yıl gününden itibaren 15 gün boyunca süren ve geleneksel Çin fenerlerinin yakılıp uçurulduğu Fener Festivali ile sona eren kutlamalar, Çin kültürünün temelini oluşturan adetlerin başında geliyor.

Bahar Bayramı'nda caddeler ve sokaklar, kırmızı renkte Çin fenerleriyle süslenirken evlerin kapılarının üzerine yeni yıl dileklerini ifade eden Çince karakterlerin yazılı olduğu ikili şeritler yapıştırılıyor.

Sılayırahim'e dönüş

Çin geleneğine göre, insanların yeni yıl öncesi Sılayırahim'e dönmesi, yılbaşını ailelerinin yanında geçirmesi önemli görülüyor.

Çinliler, yeni yılda ebeveynlerini ziyaret ederlerken, geleneksel yeni yıl yemekleri ailece yeniliyor.

Ay Yeni Yılı'nın 15 gün öncesi ile 25 gün sonrasını içine alan 40 günlük "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahar Bayramı UNESCO'ya Eklendi - Son Dakika

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