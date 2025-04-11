Bahar Karı Sakarya'yı Beyaza Bürüdü

Bahar ayında şehir merkezinde lapa lapa kar: "Sabah güneş vardı şimdi kar yağıyor"

SAKARYA - Sakarya'nın yüksek kesimlerinde bahar ayında zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı şehir merkezine kadar indi, zemin ve araçların üstü beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında, Sakarya'nın yüksek kesimlerinde zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı şehir merkezine kadar indi, zemin ve araçların üstü beyaza büründü. Bahar ayında gelen kar yağışı bazı vatandaşları hayrete düşürdü. Nisan ayının ortasında yağan kar hakkında konuşan Havva Ezgi Eskitürkoğlu, "Vallahi biz şoke olduk. Sadece mart değil nisan da kapıdan baktıracak gibi gözüküyor. Şuan hayrete düşmüş durumdayız ama çok ta mutluyuz yağış sebebiyle. Üşüyoruz ama yine de kar yağışını görmek güzel" dedi.

"4 mevsimi bir arada yaşıyoruz"

Sedat Eskitürkoğlu, "İklimine şaşırmadığımız bir ortamı yine yaşıyoruz. Sabah güneş vardı, şimdi kar yağıyor. 4 mevsimi bir arada yaşıyoruz, inanılmaz bir hava ve ortam. Tabii insan mutlu oluyor kar yağışını görünce, uyarılarda yapılmıştı ve tedbirli çıkmak gerekiyor. Dışarda kalan hayvanlara da bakmak gerekiyor. Ben İstanbul'dan buraya geldim ve orada böyle bir ortam görmedim. 3 yıl oldu ama Sakarya'nın iklimine bir türlü alışamadım. Hale hayrete düşüyorum ve yanımda kazak, hırka ile mont taşıyorum. İklim çok hızlı değişiyor ve insanlar çok hızlı hastalanabiliyor" diye konuştu.