Bahar Taş İçin Ortak Mücadele Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bahar Taş İçin Ortak Mücadele Çağrısı

12.02.2026 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMEP'li Sevda Karaca, Bahar Taş'ın ölümüyle ilgili adalet için kadın örgütlerine çağrıda bulundu.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Muğla'nın Milas ilçesinde ölü bulunan Bahar Taş için ortak mücadele çağrısı yaptı. Karaca, "Bütün kadın örgütlerine, artık tek bir kız kardeşimizi bile kaybetmeye tahammülü olmayan herkese bir çağrımız var. 'Bahar Taş'a ne oldu' sorusunu hep birlikte en yüksek sesle soralım, cevabı ortak mücadelemizle ortaya çıkaralım" dedi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Karaca, Muğla'nın Milas ilçesinde 8 Şubat Pazar günü bir teknede ölü bulunan Bahar Taş için açıklamalarda bulundu.

Bahar Taş'ın ağabeyi ile görüşen Karaca, soruşturma sürecinin eksiklerle başladığına dikkati çekerek, olayın meydana geldiği yer ve koşulların, şüpheli bir ölüm vakasında olması gerektiği şekilde ele alınmadığını belirtti.

Karaca, "Deliller hızla ve bütünlüklü biçimde toplanması gerekirken, ailenin ve iş arkadaşlarının ifadeleri alınması gerekirken bu süreç geciktirildiği için, bazı maddi bulguların kaybolma ya da değiştirilme riski ortaya çıktı. En kritik tanıkların dinlenmesi gereği, aile savcı görüşmesi yapana kadar dikkate alınmadı" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan kişilerle ilgili sürecin soru işaretleriyle dolu olduğunun altını çizen Karaca, "İfadelerde açık çelişkiler bulunmasına rağmen şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheli bir ölüm dosyasında, çelişkili beyanlara rağmen, soruşturmadaki eksikliklere rağmen serbest bırakılmaları, soruşturmanın akıbetini etkileyecek mi, endişeliyiz" diye konuştu.

Bu süreçte resmi bir belge yokken bazı yerel medya organlarının ve sosyal medya hesaplarının Bahar Taş için yaptığı haberlere işaret eden Karaca, şunları söyledi:

"Henüz temel deliller dahi toplanmamışken, hiçbir resmi bilgi aileye ve avukatlara ulaşmamışken, 'kalp kriziyle öldü, karbinmonoksit zehirlenmesi' gibi hiçbir kaynağı olmayan haberler servis edildi. Ne Adli Tıp Kurumu ne de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmış bir resmi tebligat, rapor bildirimi veya kesin tıbbi değerlendirme yok. Bir yandan da şüphelilerin beyanları sorgulanmadan manşetlere taşındı, buna karşın Bahar'ın ailesinin ve avukatlarının itirazları ya görmezden gelindi ya da küçük dipnotlara sıkıştırıldı."

Bu yayıncılık anlayışının, kamuoyunu bilgilendirmekten çok, algı yaratmayı hedeflediğini kaydeden Karaca, "Kim var ortalığa bilinçli biçimde salınan bu eksik ve yanlış bilgilerin arkasında? Tek elden servis edilmiş gibi görünen bu haberlerin kaynağı ne" diye sordu.

Bu durumun gerçeğin ortaya çıkarılmasını zorlaştırdığını belirten Karaca, "Hem de gerçeğin peşine düşen aileyi bir yandan da yanlış bilgilerin ortalığa salınmasını engellemek, soruşturma sürecini etkileyecek şeylerin yaşanmasını önlemek gibi hiç de vicdani olmayan bir işe koşmaya neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"Gerçek olduğu gibi ortaya çıkana kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız"

Dosyanın takipçisi olacaklarını vurgulayan Karaca, "Bahar Taş'ın ölümünün sıradanlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Gerçek neyse açığa çıkması için, her eksikliğin, her ihmalin ve her çelişkinin takipçisi olacağız. Deliller eksiksiz toplanana, tanıklar etkin biçimde dinlenene ve gerçek olduğu gibi ortaya çıkana kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız" dedi.

Ortak mücadele için de çağrıda bulunan Karaca, "Bütün kadın örgütlerine, artık tek bir kız kardeşimizi bile kaybetmeye tahammülü olmayan herkese bir çağrımız var. Gerçeğe ancak mücadeleyle kavuşabildiğimizi daha önce pek çok şüpheli kadın ölümü dosyasından biliyoruz. Adaleti ancak dişle tırnakla mücadele ederek sağlayabildiğimizi gördüğümüz onlarca dava deneyimimiz var. Bahar Taş dosyasında da gerçeğin ve adaletin peşine hep birlikte düşelim. 'Bahar Taş'a ne oldu' sorusunu hep birlikte en yüksek sesle soralım, cevabı ortak mücadelemizle ortaya çıkaralım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sevda Karaca, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahar Taş İçin Ortak Mücadele Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı
Şaka değil gerçek Japon Ligi’nde beraberlik kaldırıldı İşte yeni puanlama sistemi Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi
Sosyal medyayı ikiye bölen video İyilik mi yaptı, kötülük mü Sosyal medyayı ikiye bölen video! İyilik mi yaptı, kötülük mü?
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
Bir anda istifa etti Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti

19:18
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler
UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
18:36
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:02
Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi Arkasından o örgüt çıktı
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 19:39:32. #7.11#
SON DAKİKA: Bahar Taş İçin Ortak Mücadele Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.