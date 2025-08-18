Bahçede Mermi Yaraladı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde sırtına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.
Kösebucağı Mahallesi'nde ailesiyle fındık toplayan O.H'nin (15) sırtına yorgun mermi isabet etti.
Ailesi tarafından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerince zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
