Bahçeli'den Ferdi Zeyrek'e Başsağlığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Beyefendi'nin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı'nın mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.