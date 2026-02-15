Bahçeli'den 'Yeraltı' Dizisine Tebrik

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeraltı" isimli dizinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu arayarak, Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık nedeniyle memnuniyetini dile getirdiğini belirtti. Bahçeli, "Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bahçeli, paylaşımında, "Bugün Now TV'de yayınlanan 'Yeraltı' dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.