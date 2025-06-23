Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'na Katılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Grup Toplantısı'na katılacak.
Genel Başkan Bahçeli'nin sağlık sorunları sebebiyle 28 Ocak'tan bu yana yapılmayan MHP'nin TBMM'deki Grup Toplantısı, yarın saat 10.45'te düzenlenecek.
Bahçeli'nin yarınki toplantıya katılıp, partililere hitap etmesi bekleniyor.
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