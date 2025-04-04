Bahçeli'nin İlk Mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bahçeli'nin İlk Mesaisi

Geniş Video İzle

Devlet Bahçeli, kalp operasyonundan sonra MHP'nin kuruluşunu anarak görevine başladı.

04.04.2025 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonundan sonraki ilk mesaisinin fotoğraf ve videolarını paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonundan 66 gün sonra başladığı mesainin ilk gününde, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ölümünün 28'inci yıldönümünde Beştepe'deki anıt mezarında andı. Bahçeli, sonrasında Türkeş'in adını taşıyan vakfın açılışına katıldı. Bahçeli ardından ise MHP Genel Merkezi'ndeki makamına geçti. MHP, Bahçeli'nin bugünkü ilk mesaisinden fotoğraflar ve videoların yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Öte yandan, MHP'nin resmi X hesabından Atilla Yılmaz tarafından yazılan bir şarkı paylaşıldı. Şarkının klibinde, Bahçeli'nin bugünkü programlarından görüntülerin yer alırken, şarkıda "Yapacak çok şey var daha. Şükürler olsun Allah'a. Devlet Bey'im kalkmış şaha, durur mu bozkurt durur mu" sözleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli'nin İlk Mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler Fenerbahçe’den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi
Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi Göstericiler taş yağmuruna tuttu Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu
3 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni ağaçta asılı halde bulundu 3 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni ağaçta asılı halde bulundu
TFF, Beşiktaş’a ceza yağdırdı TFF, Beşiktaş'a ceza yağdırdı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan CHP lideri Özel’in MASAK iddiasına yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP lideri Özel'in MASAK iddiasına yanıt
İsrail, Gazze’de okulu vurdu: 31 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de okulu vurdu: 31 kişi hayatını kaybetti
İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
Mahir Polat’ın avukatı: Daimi kalp krizi ve beyin kanaması riski var Mahir Polat'ın avukatı: Daimi kalp krizi ve beyin kanaması riski var
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı’na adayım Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım
MHP’den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli’ye özel beste Sözleri dikkat çekici MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici
Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma

17:48 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı’na adayım Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım
17:46 MHP’den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli’ye özel beste Sözleri dikkat çekici MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici
16:50 Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma
16:35 Türkiye’ye mesaj vermek için Suriye’ye saldıran İsrail’e Bakan Fidan’dan yanıt Türkiye'ye mesaj vermek için Suriye'ye saldıran İsrail'e Bakan Fidan'dan yanıt
15:01 Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
04:46 Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı
00:20 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün ilk duruşması görüldü ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün ilk duruşması görüldü
00:19 Mahir Polat’ın avukatı: Daimi kalp krizi ve beyin kanaması riski var Mahir Polat'ın avukatı: Daimi kalp krizi ve beyin kanaması riski var
00:04 İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
23:41 İsrail, Gazze’de okulu vurdu: 31 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de okulu vurdu: 31 kişi hayatını kaybetti
23:40 Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan CHP lideri Özel’in MASAK iddiasına yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP lideri Özel'in MASAK iddiasına yanıt
23:36 TFF, Beşiktaş’a ceza yağdırdı TFF, Beşiktaş'a ceza yağdırdı
23:29 3 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni ağaçta asılı halde bulundu 3 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni ağaçta asılı halde bulundu
23:08 Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi Göstericiler taş yağmuruna tuttu Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu
23:06 Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler Fenerbahçe’den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 18:48:56. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçeli'nin İlk Mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement