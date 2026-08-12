Bahçeli: Üniter Yapı Müzakere Edilemez
Bahçeli, Türkiye'nin üniter yapısının ve vatanın bölünmez bütünlüğünün müzakere edilemeyeceğini vurguladı.
Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir"
Kaynak: AA
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