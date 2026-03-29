Bahçelievler\'de depo yangını

Bahçelievler'de binanın bitişiğindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenibosna Merkez Mahallesi Türkgücü Sokak'taki 3 katlı binanın bitişiğinde hurda malzemelerin bulunduğu depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, binanın birinci katına sirayet etti.
Yangını gören vatandaşlar, bina sakinlerini uyararak dışarı çıkmalarını sağladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, binada hasar oluştu.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?