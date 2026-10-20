Bahçelievler'de dükkandan 2 telefon alan şüpheli güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bahçelievler'de cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Soğanlı Mahallesi'nde dün cep telefonu ve aksesuarları satışı yapılan dükkana gelen şüpheli, içeride kimsenin olmamasından da faydalanarak tezgahtaki 2 telefonu alarak çıktı.

Telefonlarının çalındığını fark eden dükkan sahibi polise ihbarda bulundu.

Hırsızlık anı dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, dükkanın önünden geçen şüphelinin, geri dönüp içeriye girmesi ve 2 telefonu alması yer aldı.