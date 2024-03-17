Bahçelievler'de Polis Operasyonu: Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bahçelievler'de Polis Operasyonu: Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Bahçelievler'de polis ekipleri, plakası bulunmayan ve durumundan şüphelendikleri aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Şahıslar polisin uyarılarına uymayarak kaçmaya devam etti. Kovalamaca sonucunda araç arıza yaptı ve şahıslar yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri şahıslardan birini yakalayarak gözaltına aldı ve araçta yapılan kontrolde iki uzun namlulu silah ele geçirildi. Diğer kaçan kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

17.03.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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Bahçelievler'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şahısların aracında uzun namlulu silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, Yenibosna Merkez Mahallesi'nde plakası bulunmayan ve durumundan şüphelendiği aracın sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Ekipler, uyarılara uymayıp araçla ilerleyen sürücüyü takibe aldı. Bir süre kovalamaca yaşanırken 29 Ekim Caddesi'nde kasise çarparak arıza yapan araçtaki iki kişi yaya olarak kaçmaya devam etti.

Şahıslardan birini yakalayan ekipler, araçta yaptığı kontrolde, iki uzun namlulu silah ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alınırken, kaçan diğer kişiyi yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Polis Operasyonu: Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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