Bahçelievler'de Riskli Bina Yıkılıyor - Son Dakika
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Bahçelievler'de Riskli Bina Yıkılıyor

Bahçelievler\'de Riskli Bina Yıkılıyor
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Yenibosna'da çöken binanın yanındaki boş bina tedbir amaçlı yıkılmaya başlandı. Güvenlik önlemleri alındı.

Bahçelievler'de tedbir amaçlı boşaltılan ve kendiliğinden çöken 4 katlı binanın yanında riskli görülen diğer binanın yıkımına başlandı.

Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta dün kendiliğinden yıkılan 4 katlı binanın yanında bulunan ve çökme anında hasar gören kentsel dönüşüm kapsamındaki boş bina için yıkım kararı verildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta polis, itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve zabıta ekipleri hazır bulundu.

Yıkıma başlayan ekipler, çalışmaların olduğu alana çıkan sokakları yaya ve araç girişine kapattı.

Bir yandan iş makineleriyle yıkım yapılırken diğer taraftan enkaza su püskürtüldü.

Kentsel dönüşüm kapsamında daha önce boşaltılan binanın kontrollü yıkımı esnasında çevredeki bazı binalarda oturanlar da tedbiren tahliye edildi.

Olay

Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta, 1988 yılında yapılan, 22 daire ve 3 dükkan bulunan binanın önceki gün kolonlarından ses geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine belediye ekiplerince boşaltılan 4 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme olmuş, enkazda mahsur kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla köpeklerle arama yapılmış ve çökme anında yan tarafında bulunan boş bina da hasar görmüştü.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Yenibosna, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Riskli Bina Yıkılıyor - Son Dakika

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