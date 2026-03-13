Bahçelievler'de Silahlı Soygun: 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçelievler'de Silahlı Soygun: 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Bahçelievler\'de Silahlı Soygun: 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
13.03.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuyumcukent'te gerçekleşen silahlı soygun sonucunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler'de Kuyumcukent'ten nakil için bekletilen para dolu çuvalların uzun namlulu silah taşıyan kişilerce çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yenibosna'daki Kuyumcukent'te 9 Mart'ta gerçekleşen silahlı soyguna ilişkin gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince soyguna ilişkin yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kullandığı araçların plakalarının sahte olduğu belirlenirken, zanlıların soygun sonrasında mesaj yoluyla birbirlerine haber linki attıkları öğrenildi.

Ayrıca soygunda kullanılan araçlardan biri tamircide ele geçirilirken, soygun sonrası aracın kazaya karıştığı ve tamir için buraya bırakıldığı tespit edildi.

Olay

9 Mart'ta sabah saatlerinde 7 şüpheli, hafif ticari araç ve otomobille Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'e gelmiş, araçtan inen 4 şüpheli nakil için bekletilen para dolu çuvalların başında bulunan görevlileri uzun namlulu silah doğrultarak tehdit etmiş, diğer şüpheliler ise bu çuvalları hafif ticari araca yüklemişti.

Şüpheliler, daha sonra geldikleri araçlarla kaçmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde silahlı soyguna ilişkin çalışma yapmıştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki araçla olay yerine gelip uzun namlulu silahlarla görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra para dolu çuvalları araca yükleyip kaçan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etmişti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alınarak, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Kuyumcukent, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Silahlı Soygun: 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ’’Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim’’ demiş Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Gazze’de “Kardeşlik Çadır Kampı“na saldırı: Yaralılar var Gazze'de "Kardeşlik Çadır Kampı"na saldırı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e ödül
Küçük çocuğun elindeki telefon patladı Küçük çocuğun elindeki telefon patladı
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
İran’da neler oluyor Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 16:34:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Silahlı Soygun: 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.