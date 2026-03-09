Bahçelievler'de Toprak Kayması - Son Dakika
Bahçelievler'de Toprak Kayması

09.03.2026 09:40
Kentsel dönüşümde yıkılacak bina yanındaki temel kazığında toprak kayması meydana geldi.

BAHÇELİEVLER'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanan binanın yanında yapılan temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Temelinde kayma oluştuğu belirlenen 4 katlı bina tahliye edilirken, toprak kayması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye için beklenen 4 katlı binanın, yan tarafında yapılan bir başka inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada temelde yaşanan kayma nedeniyle binada hasar oluştuğu tespit edildi. Toprak kayması cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında riskli olduğu tespit edilen bina tahliye edilerek mühürlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından 17 dairelik binada yaşan 10 daire sakini, belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi.

Kaynak: DHA

Bahçelievler, Doğal Afet, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

