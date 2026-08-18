Bahçelievler'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Bahçelievler'de hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü kazada yaşamını yitirdi.
Bahçelievler'de hafriyat kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Basın Ekspres Caddesi İkitelli istikametinde ilerleyen M.D. idaresindeki 34 CSA 443 plakalı hafriyat kamyonu ile C.B. kontrolündeki 34 PLL 737 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosikletin sürücüsü, hafriyat kamyonunun altına sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Motosiklet sürücüsünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyonun sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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