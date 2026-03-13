Bahçelievler'deki Soygunda 7 Tutuklama

(İSTANBUL)- İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'te gerçekleşen silahlı soyguna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'te gerçekleşen silahlı soyguna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.