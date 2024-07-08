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Bahçesaray'da mahalle sakinlerinin zorlu imece mesaisi

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesi sakinleri, tahrip olan toprak damlı evlerinin onarımını zorlu arazi şartlarına rağmen imece usulü ile yapıyor.

Kış mevsiminin ağır geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde toprak damlı evlerin büyük bölümü zamanla tahrip oluyor. Bahçesaray ilçesinin kırsal mahallelerinden Çatbayır'da kış mevsiminin çetin geçmesinden dolayı zamanla tahrip olan evlerin toprak damlarının kavakları değiştirilerek yenileniyor. Toprak damların onarımı için vatandaşlar, mahallenin dışındaki tarlalarında bulunan ağaçları keserek imece usulüyle birbirlerine yardım ediyor. Mahalleye arazi şartlarından dolayı iş makineleri giremediği alanlara insan gücü devreye giriyor.

İskan Avşar isimli vatandaşa yardım eden komşuları, zorlu bir mesai ile 6 metrelik kavak ağacını yaklaşık 700 metre taşıdıktan sonra evin onarımını yapacak.

Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, "Evlerimiz eski. Taşla toprakla yapılan evler. Evlerimizin damlarına çatı yapacağız. Şu anda tomruk taşıyoruz. Arazi şartlarından dolayı mecburen omuzlarımızda taşıyoruz. Şu anda mola verdik. Vatandaşlar yoruldu bu yüzden mola verdik. Birazdan tekrar yolumuza devem edeceğiz" dedi.

İskan Avşar, "Bu ağaç benim. Babam 105 yaşında vefat etti. Onların zamanında da hep böyle omuzlarında taşırlardı. Biz de onlar gibi omuzlarımızda taşıyoruz. Buraya araç girmediği için mecburen bu şekilde taşıyoruz" dedi.