Bahçesaray'dan Deprem Mesajı

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Van'ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Arslanargun, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 2'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslanargun, mesajında, "asrın felaketi" olarak bilinen depremlerin hafızalara kazındığını belirtti.

Depremde hayatını kaybedenleri unutmadıklarını ifade eden Arslanargun, "Bu deprem şunu tekrar hatırlattı ki ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer almakta. Bu durumda önemli olan depreme hazırlıklı olmak ve depremle yaşayabilmeyi öğrenmektir. Geçmişte yaşanan bu büyük acıdan ders çıkararak, imkanlarımızı kullanarak gerekli tedbirleri alacağız." dedi.

Halkın can ve mal güvenliğini gözeterek başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini vurgulayan Arslanargun, şunları kaydetti:

"Böyle acıları tekrar yaşamamak için vatandaşlarımızla bir bütün halinde depreme hazırlıklı olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 06 Şubat 2023 depreminin 2.yıl dönümünde, ülkemizde ve dünyanın hiçbir yerinde böyle bir afetin bir daha yaşanmaması temennisiyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum."