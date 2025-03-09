Bahia Blanca'daki Fırtına: 13 Kişi Hayatını Kaybetti

BUENOS AIRES, 9 Mart (Xinhua) -- Arjantin'in güneyindeki liman kenti Bahia Blanca'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Yerel yetkililer cumartesi günü yaptıkları açıklamada kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

Şiddetli su baskınlarına yol açan fırtına yüzünden kentte ve yakın bölgelerde yaşam durma noktasına geldi. En az 1.059 kişinin tahliye edildiği kentte, Dr. Jose Penna Genel Hastanesi'ni su basması nedeniyle hastane personeli, yenidoğanların da aralarında bulunduğu hastaları güvenli bölgelere taşımak zorunda kaldı.

Arjantin hükümeti, yardım çalışmalarını koordine etmek için ulusal ve eyalet yetkilileriyle birlikte acil durum ekiplerini görevlendirdi.

Buenos Aires Eyaleti Hükümet Bakanı Carlos Bianco, "Şehri yeniden inşa etmek zorundayız. Bazı insanlar her şeyini kaybetti" dedi.

Fırtınanın yalnızca birkaç saat içinde yaklaşık 300-350 milimetre yağış bıraktığını kaydeden yetkililer, bunun şehir tarihindeki en şiddetli sağanak olduğunu ve 1933'teki rekor düzeyin aşıldığını belirtti.