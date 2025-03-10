Bahia Blanca'daki Fırtına: 15 Ölü

BUENOS AİRES, 9 Mart (Xinhua) -- Arjantin'in güneyindeki liman kenti Bahia Blanca'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Bahia Blanca Belediye Başkanı Federico Susbielles pazar günü yaptığı açıklamada fırtınadan kentin ve çevredeki kasabaların etkilendiğini ve fırtınanın büyüklüğü nedeniyle ölü sayısının daha da artabileceğini söyledi.

Susbielles fırtına nedeniyle bölgede faaliyetlerin durdurulduğunu ve halktan evlerinde kalmalarının istendiğini de sözlerine ekledi.

Bahia Blanca Belediyesi'nden yapılan güncellemeye göre şu ana kadar en az 1.450 kişi tahliye edilirken, 100 kişiye ise ulaşılamıyor.

Arjantin hükümeti, savunma ve güvenlik bakanlıkları ve Buenos Aires eyaleti hükümetinin katılımıyla bir yardım ve tahliye operasyonu düzenledi.

Resmi verilere göre cuma günü kaydedilen şiddetli yağış, Mart 1933'teki rekor düzeyi aşarak kent tarihindeki en şiddetli yağış oldu.