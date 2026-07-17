Bahis ve Şike Operasyonu: 17 Gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda, aralarında bazı kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bahis ve şike iddialarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 arasını kapsayan veriler alındı.

Yapılan çalışmalarda, kulüplerinde yönetici olarak görev aldıkları dönemde bahis kuponları bulunan kişiler belirlendi.

Bahis yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler ile bahisle suçlandıkları dönemde görevli oldukları kulüpler şöyle:

"Ali Sancak (Adana Demirspor AŞ), Savaş Tatil (Adana Demirspor AŞ), Hasan Turan Güven (Altayspor Kulübü), Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü), Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü), Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü), Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri AŞ), Murat Şabablı (Boluspor Kulübü), Ali Şen (Boluspor Kulübü), Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü), Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü), Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü), Maruf Güneş (Galatasaray), Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü), Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) ve Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü)"