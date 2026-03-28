Bahreyn'de Dron Kullanımı Yasaklandı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırısının ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar dron kullanımının tamamen yasaklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ülkenin güvenliği, kamu düzeninin korunması ve sivil korumanın güçlendirilmesi amacıyla kullanım amacına bakılmaksızın tüm dronların kullanımının yasaklandığı" belirtildi.

Açıklamada, yasağa aykırı şekilde kullanılan her türlü dronun engelleneceği ve imha edileceği, yasağı ihlal edenler hakkında da yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

Yasağın bugünden geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar süreceği ifade edildi.