Bahreyn, Ebola Nedeniyle Ülkeye Girişi Yasakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahreyn, Ebola Nedeniyle Ülkeye Girişi Yasakladı

19.05.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahreyn, Ebola salgını nedeniyle Güney Sudan, KDC ve Uganda'dan gelen yabancıların girişini 30 gün yasakladı.

Bahreyn Sivil Havacılık İdaresi, Ebola salgını nedeniyle Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Uganda'dan gelen ve Bahreyn vatandaşı olmayanların ülkeye girişlerinin bugünden itibaren 30 günlüğüne askıya alındığını bildirdi.

Bahreyn Havacılık İdaresi, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Ebola virüsünün yayılmasına ilişkin son verilerinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'dan Bahreyn'e gelen Bahreyn vatandaşı olmayan yolcuların ülkeye girişlerinin bugünden itibaren 30 günlüğüne askıya alındığı ifade edildi.

Bu kararın, DSÖ'nün Ebola salgının yayılmasına ilişkin güncel veriler ile söz konusu ülkelerdeki epidemiyolojik gelişmeler ışığında alındığı aktarıldı.

Kararın, söz konusu ülkelerden doğrudan gelenlerin yanı sıra son 30 günde bu ülkelerde bulunanları da kapsadığı kaydedildi.

Bu ülkelerden gelen Bahreyn vatandaşlarının ise ilgili sağlık protokollerine tabi tutulacağı belirtildi.

Konuya ilişkin resmi makamlardan yayımlanan talimatlara uyulmasının önemini vurgulayan Havacılık İdaresi, gelişmelerin takip edildiğini, ilerleyen günlerde Ebola salgınının seyrine göre ülke listesinin güncelleneceğini ifade etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da Ebola salgını yeniden patlak verdi

Afrika ülkeleri Uganda ve KDC'de Ebola salgını yeniden patlak verirken DSÖ, salgının acil durum oluşturduğunu açıklamıştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin Genel Direktörü Jean Kaseya, KDC'de 336 Ebola vakasının tespit edildiği ve 87 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşmıştı.

Salgın, tarihte 3. kez görülen Ebola'nın "Bundibugyo" türünden kaynaklanıyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus de yaptığı yazılı açıklamada, KDC ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu belirtmişti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahreyn, Ebola Nedeniyle Ülkeye Girişi Yasakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor
Ersin Beyaz’ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara’yı karıştırdı Ersin Beyaz'ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara'yı karıştırdı

20:57
Acun Ilıcalı’nın rakibine men Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
20:19
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
20:06
Mango’nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
20:05
Jankat Yılmaz’dan Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklama
Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 22:05:45. #7.13#
SON DAKİKA: Bahreyn, Ebola Nedeniyle Ülkeye Girişi Yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.