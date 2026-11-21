Bahreyn'de İran'ın saldırısında bir sanayi tesisinde yangın çıktığı ve maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın saldırısında sivil bir sanayi tesisinin hedef alındığı, olay yerinde yangın çıktığı ve maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Sivil Savunma ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalede bulunduğu aktarılan açıklamada, ilk verilere göre hiçbir yaralanma olmadığı ifade edildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında vatandaşlara sakin olmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunmuştu.