Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran saldırısında sivil tesiste yangın çıktığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın saldırısında sivil bir sanayi tesisinin hedef alındığını, yangın çıktığını ve maddi hasar oluştuğunu bildirdi. İlk verilere göre yaralanma yaşanmazken Sivil Savunma ekipleri yangına müdahale etti.
Bahreyn'de İran'ın saldırısında bir sanayi tesisinde yangın çıktığı ve maddi hasar oluştuğu bildirildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın saldırısında sivil bir sanayi tesisinin hedef alındığı, olay yerinde yangın çıktığı ve maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.
Sivil Savunma ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalede bulunduğu aktarılan açıklamada, ilk verilere göre hiçbir yaralanma olmadığı ifade edildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında vatandaşlara sakin olmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunmuştu.
Kaynak: AA
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