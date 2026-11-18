Bahreyn hava savunma sistemlerinin, İran tarafından düzenlendiği belirtilen "bir dizi hava saldırısına" karşı koyduğu bildirildi.

Bahreyn ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın "Bahreyn'i hedef alan düşmanca tutumunu ve sistematik saldırılarını" sürdürdüğü belirtildi.

Bahreyn hava savunma sistemlerinin İran tarafından gerçekleştirilen "bir dizi hain hava saldırısına" karşılık verdiği vurgulandı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı kısa bir süre önce, iki kez, tehlike uyarısı kapsamında halka sükuneti koruyarak en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunmuştu.