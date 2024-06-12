Bahşılı Belediyesinde İşten Çıkarılan İşçilere Tepki - Son Dakika
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Bahşılı Belediyesinde İşten Çıkarılan İşçilere Tepki

Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Fatih Doğan, Bahşılı Belediyesinde çalışan kadrolu 13 işçinin işten çıkarıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Doğan, işten çıkarılan işçilerle bir araya gelerek yaşanan hak gasbını kınadıklarını ifade etti. Sendika olarak üyelerinin haklarının takipçisi olduklarını ve işe iade için hukuki süreci başlattıklarını söyledi.

12.06.2024 16:28
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Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Fatih Doğan, Bahşılı Belediyesinde çalışan kadrolu 13 işçinin işten çıkarıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Sendika binasında işten çıkarılan işçilerle bir araya gelen Doğan, yaptığı açıklamada, Bahşılı Belediyesinde yaşanan hak gasbını kınadıklarını ifade etti.

Doğan, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra belediye bütçesi mazeret gösterilerek, işçi ücretlerinin asgari ücret seviyesi sayılabilecek 18 bin liraya çekilmeye çalışıldığını, dayatılan sefalet ücretini kabul etmeyen üyelerin de sendikadan istifaya zorlandığını" iddia etti.

Bununla da yetinilmeyerek üyelerinin işten çıkarılmakla tehdit edildiğini öne süren Doğan, 13 üyelerinin ise iş akdinin haksız ve hukuksuz şekilde feshedildiğini ileri sürdü.

Doğan, sendika olarak üyelerinin haklarının takipçisi olduklarını ve işe iade için hukuki süreci başlattıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahşılı Belediyesinde İşten Çıkarılan İşçilere Tepki - Son Dakika

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