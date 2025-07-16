Bahşılı\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.
Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayrağı açarak Barbaros İlkokulu'ndan Şehitler Meydanı'nda kadar yürüdü.
Meydandaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.
Programda Kaymakam Fidan Bozkır ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, konuşma yaptı.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve dua edilen etkinlik, selanın okunması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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