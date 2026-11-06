Bakan Anand, Lübnan ile güvenlik ortaklığını duyurdu, sivillerin korunması ele alındı - Son Dakika
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Bakan Anand, Lübnan ile güvenlik ortaklığını duyurdu, sivillerin korunması ele alındı

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Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Lübnan ile Güvenlik ve Dayanıklılık Ortaklığı'nı başlattıklarını duyurdu. Anand, ortaklığın istikrara odaklandığını belirterek Lübnan'ın güneyinde sivillerin korunması ve insani yardıma erişim ihtiyacını vurguladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, ülkesi ve Lübnan arasında "Güvenlik ve Dayanıklılık Ortaklığı"nın başlatıldığını bildirdi.

Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ottawa'yı ziyaret eden Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmede Kanada ve Lübnan arasında "Güvenlik ve Dayanıklılık Ortaklığı"nı başlattıklarını kaydeden Anand, bu ortaklığın istikrara odaklandığını bildirdi.

Lübnan'ın güneyinde sivillerin korunması ve insani yardıma erişimin sağlanması ihtiyacını da ele aldıklarını kaydeden Anand, "Kanada, Lübnan'ın egemenliğini desteklemeyi sürdürmeye kararlı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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