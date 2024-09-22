Bakan Bak, Dünya Temizlik Günü'nde Aydos Ormanı'nda - Son Dakika
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Bakan Bak, Dünya Temizlik Günü'nde Aydos Ormanı'nda

Bakan Bak, Dünya Temizlik Günü\'nde Aydos Ormanı\'nda

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerle beraber Aydos Ormanı'nda temizlik etkinliği yaptı.

22.09.2024 13:49
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda "Dünya Temizlik Günü" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte gençlerle birlikte ormanda çöp toplayan Bakan Bak, "Gönüllülerle birlikte Dünya Temizlik Günü kapsamında bir çevre etkinliği gerçekleştirdik. Doğada çözülmesi mümkün olmayan çöpleri gençlerimizle beraber topladık." dedi.

Osman Aşkın Bak, "Gençlere doğa bilincini aktarmak için canlı bir örnek oldu. Gençlerimize gelecek nesillerimize bırakacağımız en önemli miraslardan bir tanesi çevre, temiz bir çevre ve çevre bilinci. Çocuklarımıza bu eğitimi vermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

İklim değişikliği ve çevrenin önemine vurgu yaparak doğayı kirletenleri uyaran Bak, doğaya bırakılan cam ve plastik şişelerin neden olduğu orman yangınlarına dikkati çekti.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise "Daha yeşil bir dünya için sularımızın berrak akması için bu güzel atmosferin devam etmesi için gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakmak için güzel bir çalışma oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Bak, Dünya Temizlik Günü'nde Aydos Ormanı'nda - Son Dakika

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